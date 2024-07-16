Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’den sezona ses getirecek transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertliler Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Cenk Tosun’u transfer etti. 33 yaşındaki tecrübeli isim bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye transfer oldu. Yaşanan gelişmenin ardından binlerce futbolsever ‘’Cenk Tosun Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?’’ sorusunun cevabını aramaya başladı. Detaylar haberimizde.

1 / 9 Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe son olarak Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.



2 / 9 Milli oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.



3 / 9 Fenerbahçe milli golcüye 1.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllık sözleşme önerdi.

4 / 9 Teklifi kabul eden Cenk'in kısa süre içinde imzayı atması bekleniyor.



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Cenk Tosun Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Cenk Tosun ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı belirtildi.

6 / 9 Haberde, Tosun’un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacağı ifade edildi.









7 / 9 Beşiktaş forması altında 227 maça çıkan Tosun, 96 gol ve 30 asist yapmayı başardı.



8 / 9 Almanya doğumlu golcü, iki yıl önce bedelsiz olarak Beşiktaş’a dönmüştü.