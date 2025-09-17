Cenk Tosun'dan maç sonu olay açıklama: Bana penaltı dedi

Süper Lig'de ilk haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçın son anlarında penaltı bekleyen Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler, son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Mücadelenin son anlarında yaşanan bir pozisyonda penaltı bekleyen Cenk Tosun, rakip oyuncuyla yaşadığı diyaloğu anlattı.
Cenk Tosun, "Rakip takımdan bir futbolcuya sordum. Elime çarptı abi dedi. Onun üstüne topu alıp penaltı noktasına gittim. Şimdi izledim. El çok açık. Net penaltımız yendi. Top yön de değiştiriyor. Vücutla birleşik değil. Şaşırdım bu karara." ifadelerini kullandı.