Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Cenk Tosun'dan maç sonu olay açıklama: Bana penaltı dedi

Cenk Tosun'dan maç sonu olay açıklama: Bana penaltı dedi

22:3917/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'de ilk haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçın son anlarında penaltı bekleyen Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler, son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.


Mücadelenin son anlarında yaşanan bir pozisyonda penaltı bekleyen Cenk Tosun, rakip oyuncuyla yaşadığı diyaloğu anlattı.

Cenk Tosun, "Rakip takımdan bir futbolcuya sordum. Elime çarptı abi dedi. Onun üstüne topu alıp penaltı noktasına gittim. Şimdi izledim. El çok açık. Net penaltımız yendi. Top yön de değiştiriyor. Vücutla birleşik değil. Şaşırdım bu karara." ifadelerini kullandı.

#Fenerbahçe
#Alanyaspor
#Cenk Tosun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs başvuruları açıklaması için gözler GSB’de