Cenk Tosun'dan maç sonu olay açıklama: Bana penaltı dedi

Cenk Tosun, "Rakip takımdan bir futbolcuya sordum. Elime çarptı abi dedi. Onun üstüne topu alıp penaltı noktasına gittim. Şimdi izledim. El çok açık. Net penaltımız yendi. Top yön de değiştiriyor. Vücutla birleşik değil. Şaşırdım bu karara." ifadelerini kullandı.