Spor

Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den kazanacağı rakam belli oldu

17:20 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 17:33 - 12/07/2024 Cuma
DHA
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Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile anlaştı. Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere maliyeti de ortaya çıktı.

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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da devam ediyor.

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Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile mukavelesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun için devreye girdi. 

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Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. 

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Cenk Tosun’un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacağı öğrenildi.

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33 yaşındaki Cenk Tosun’un resmi sözleşmeye imza atmasının ardından sarı-lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması ve oyuncunun İstanbul’da takıma katılması bekleniyor.

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Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla toplamda çıktığı 227 maçta, 96 gol atıp 30 asist kaydetti.

#Fenerbahçe
#Cenk Tosun
#Beşiktaş
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