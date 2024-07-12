Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den kazanacağı rakam belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile anlaştı. Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere maliyeti de ortaya çıktı.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile mukavelesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun için devreye girdi.
Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Cenk Tosun’un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacağı öğrenildi.
33 yaşındaki Cenk Tosun’un resmi sözleşmeye imza atmasının ardından sarı-lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması ve oyuncunun İstanbul’da takıma katılması bekleniyor.
Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla toplamda çıktığı 227 maçta, 96 gol atıp 30 asist kaydetti.