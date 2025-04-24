Chelsea gözünü kararttı: Milli yıldız için harekete geçti

İngiltere Premier Lig’de gelecek sezon için şampiyonluk planları yapan Chelsea, milli yıldız için harekete geçti. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan İngiliz devi kadroyu genç yıldızlar üzerine kurmak istiyor. Hedefte ise ilk olarak milli yıldız var.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Chelsea, transfer stratejisinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Foot Mercato'da yer alan habere göre yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Chelsea, Juventus'tan Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmayı istiyor.
Bu sezon Premier Lig'de zirvenin uzağında kalan Londra temsilcisi, transferde rotayı genç ve potansiyelli isimlere çevirirken Kenan Yıldız da listenin ilk sıralarında.
Habere göre daha önce ismi birçok farklı takımla anılan Kenan için İngiliz ekibi, Juventus ile temasa geçti.
Ayrıca Enzo Maresca yönetimindeki Mavilerin transfer politikasının değişebileceği ve geniş kadronun daraltılarak genç isimlerden oluşan bir takım kurulmasının planlandığı ifade edildi.
Chelsea'nin Kenan için Juventus'a henüz resmi bir teklif yapmadığı belirtilirken, Torino ekibinin Kenan Yıldız'ı takımda tutabilmek adına genç futbolcuya yüksek bir serbest kalma bedeli içeren, yeni bir sözleşme teklifinde bulunabileceği de kaydedildi.
Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 45 maça çıkıp 8 gol, 4 asist üretti.