Chelsea gözünü kararttı: Milli yıldız için harekete geçti

Chelsea'nin Kenan için Juventus'a henüz resmi bir teklif yapmadığı belirtilirken, Torino ekibinin Kenan Yıldız'ı takımda tutabilmek adına genç futbolcuya yüksek bir serbest kalma bedeli içeren, yeni bir sözleşme teklifinde bulunabileceği de kaydedildi.



