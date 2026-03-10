Cherif'le ilgili flaş detay ortaya çıktı! Meğer Samsunspor maçı öncesi...

Fenerbahçe'de transferi tartışmalı olan Fransız futbolcu Sidiki Cherif'in Samsunspor maçında attığı galibiyet golünün perde arkası ortaya çıktı. Genç oyuncunun, maç öncesi Tedesco'yla diyaloğu belli oldu.
Fenerbahçe'de Kolombiyalı golcü Jhon Duran ve En-Nesyri satılırken, Tedesco'nun isteğiyle forvete 19 yaşındaki Sidiki Cherif'in alınması tartışmaları beraberinde getirmişti. Gol yollarında büyük katkısı olan Talisca'nın sakatlığı, genç yıldızı hücum hattının vazgeçilmez yaptı.
Tecrübesizliğinin yanında satın alma opsiyonu (18 milyon) ve kiralama bedeliyle (4 milyon) 22 milyon euroluk sözleşmesi tartışmaların odağına oturdu.
Buna karşın genç santrfor, son 3 karşılaşmada attığı gollerle damga vurmayı başardı. Samsunspor karşılaşmasının 90+5. dakikasında attığı galibiyet sayısı takımı yarışta tuttu.
Öte yandan teknik direktör Tedesco'nun karşılaşmadan iki saat önce Cherif'le özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan hocanın 19 yaşındaki forvetine, "Bu maç çok kritik. Hücumda yapacakların önemli. Sana güveniyorum" dediği öğrenildi.
Fransız yıldız ise sakin bir şekilde, "Bana güveniniz çok önemli. Bugün gol atacağım. Size bunun sözünü veriyorum" yanıtını verdi.
Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasıyla toplam 8 müsabakaya çıktı ve 3 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.