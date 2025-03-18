Ciro Immobile hakkında çarpıcı açıklama: ‘Bazı sıkıntılar var’

Tecrübeli golcünün siyah-beyazlı takıma transfer olmadan önce Lazio ile son noktaya geldiğini belirten Sommella, "Türkiye’deki macerası devam ediyor. Lazio’da artık son noktaya gelmişti ve yeni bir deneyim yaşamak istedi. Neyse ki rekabetçi bir lige gitti ve bu yaşta maaş artışı da fena değil. Sezona fırtına gibi başladı, bolca gol attı ve bir de Süper Kupa kazandı. Şu an bazı sıkıntılar var ama futbolda iniş çıkışlar normaldir." sözlerini sarf etti.