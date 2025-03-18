Ciro Immobile hakkında çarpıcı açıklama: ‘Bazı sıkıntılar var’

Beşiktaş’ın golcü ismi Ciro Immobile’nin menajeri Marco Sommella çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tutto Mercato Web'e konuşan Sommella Immobile’nin Napoli kariyeri ve Beşiktaş kariyerini hakkında değerlendirmeler yaptı. Detaylar haberimizde.
Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile'nin menajeri Marco Sommella, Tutto Mercato Web'e çok önemli açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli golcünün siyah-beyazlı takıma transfer olmadan önce Lazio ile son noktaya geldiğini belirten Sommella, "Türkiye’deki macerası devam ediyor. Lazio’da artık son noktaya gelmişti ve yeni bir deneyim yaşamak istedi. Neyse ki rekabetçi bir lige gitti ve bu yaşta maaş artışı da fena değil. Sezona fırtına gibi başladı, bolca gol attı ve bir de Süper Kupa kazandı. Şu an bazı sıkıntılar var ama futbolda iniş çıkışlar normaldir." sözlerini sarf etti.
Neyse ki rekabetçi bir lige gitti ve bu yaşta maaş artışı da fena değil. Sezona fırtına gibi başladı, bolca gol attı ve bir de Süper Kupa kazandı. Şu an bazı sıkıntılar var ama futbolda iniş çıkışlar normaldir." sözlerini sarf etti.
"GERÇEKÇİ OLMAK LAZIM"
Sommella son olarak 35 yaşındaki İtalyan santrfor'un milli takıma dönüş ihtimali hakkında, "Gerçekçi olmak ve gençlere yer açmak lazım. Avrupa Şampiyonluğu her zaman onunla kalacak. Tek buruk yanı, turnuvanın Covid nedeniyle farklı bir atmosferde oynanmış olması. Ama yıllar sonra kazanılan o kupa ve onun oradaki rolü unutulmaz." ifadelerini kullandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
2024/25 sezonunda Beşiktaş forması ile tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Ciro Immobile, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.