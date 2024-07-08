Ciro Immobile Süper Lig'e geliyor: Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın ardından bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, İtalyan golcüyle her konuda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

1 / 10 Sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

2 / 10 Siyah-beyazlılar, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın ardından bir transferi daha gerçekleştirmek üzere.

3 / 10 Beşiktaş ikinci başkanı Hasan Yücel'in İtalya'ya giderek yıldız golcü ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

4 / 10 Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre; Beşiktaş, Immobile'yi kadrosuna kattı.

5 / 10 Siyah-beyazlılar, Ciro İmmobile için kulübü Lazio ve oyuncu ile anlaşmaya vardı.

6 / 10 34 yaşındaki İtalyan santrafor, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecek.

7 / 10 Kendisini siyah-beyazlılara bağlayacak iki yıllık sözleşmeye imza atacak.

8 / 10 Immobile, Beşiktaş'tan senelik 4.5 milyon euro kazanacak.

9 / 10 Tecrübeli golcü bu sezon toplamda 43 maça çıkarken 11 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.