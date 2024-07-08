|
Spor

Ciro Immobile Süper Lig'e geliyor: Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı

16:15 - 8/07/2024 Monday
Güncelleme: 16:17 - 8/07/2024 Monday
Yeni Şafak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın ardından bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, İtalyan golcüyle her konuda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

1/ 10

Sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

2/ 10

Siyah-beyazlılar, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın ardından bir transferi daha gerçekleştirmek üzere.

3/ 10

Beşiktaş ikinci başkanı Hasan Yücel'in İtalya'ya giderek yıldız golcü ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

4/ 10

Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre; Beşiktaş, Immobile'yi kadrosuna kattı.

5/ 10

Siyah-beyazlılar, Ciro İmmobile için kulübü Lazio ve oyuncu ile anlaşmaya vardı.

6/ 10

34 yaşındaki İtalyan santrafor, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecek.

7/ 10

Kendisini siyah-beyazlılara bağlayacak iki yıllık sözleşmeye imza atacak.

8/ 10

Immobile, Beşiktaş'tan senelik 4.5 milyon euro kazanacak.

9/ 10

Tecrübeli golcü bu sezon toplamda 43 maça çıkarken 11 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

10/ 10

Bu yaz oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) İtalya Milli Takım tarafından çağrılmamıştı.

#Ciro Immobile
#Beşiktaş
#Transfer
2 days ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS 120, 130, 140, 150, 200, 210, 220, 230, 240, 250 puanla alan üniversiteler hangileri?