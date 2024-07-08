Ciro Immobile Süper Lig'e geliyor: Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın ardından bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, İtalyan golcüyle her konuda anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın ardından bir transferi daha gerçekleştirmek üzere.
Beşiktaş ikinci başkanı Hasan Yücel'in İtalya'ya giderek yıldız golcü ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi.
Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre; Beşiktaş, Immobile'yi kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlılar, Ciro İmmobile için kulübü Lazio ve oyuncu ile anlaşmaya vardı.
34 yaşındaki İtalyan santrafor, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecek.
Kendisini siyah-beyazlılara bağlayacak iki yıllık sözleşmeye imza atacak.
Immobile, Beşiktaş'tan senelik 4.5 milyon euro kazanacak.
Tecrübeli golcü bu sezon toplamda 43 maça çıkarken 11 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.
Bu yaz oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) İtalya Milli Takım tarafından çağrılmamıştı.