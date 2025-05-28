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City bir yıldızı daha gözden çıkardı: İlk talibi belli oldu!

City bir yıldızı daha gözden çıkardı: İlk talibi belli oldu!

11:5928/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Manchester City, 28 yaşındaki yıldızını 40 milyon sterlin bonservis bedeliyle elden çıkarmaya hazırlanıyor. İngiliz oyuncuya ilk talip ise yine Premier Lig’den çıktı.

Manchester City, İngiliz yıldız Jack Grealish’i bu yaz kadrosundan göndermeye sıcak bakıyor.


Chronicle Live'ın haberine göre; Kulüp, 28 yaşındaki oyuncu için 40 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli belirledi.


Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın Grealish’e ilgisi olduğu öğrenildi. Ancak transferin gerçekleşmesi için Newcastle’ın mevcut maaş yapısında ciddi bir esneklik yapması gerekecek.


Kulüp, Grealish’in yüksek maaş talebini karşılayabilmek adına finansal dengelerini gözden geçirmek zorunda kalabilir.


Manchester City formasıyla geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Grealish, düzenli forma şansı bulmakta zorlanmıştı.


Toplamda 32 maçta forma giyebilen İngiliz futbolcu 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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