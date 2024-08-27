Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı takımı açıkladı

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo emekli olacağı takımı açıkladı. Kariyerine dair önemli açıklamalarda bulunan Portekizli yıldız sevenlerini şaşırtacak sözlerde bulundu. Detaylar haberimizde.
Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerine dair önemli açıklamalar yaptı.
NTV Spor'un aktardığına göre, 39 yaşındaki yıldız yaptığı açıklamada emekli olacağı takımı duyurdu.
Portekiz Milli Takımı'yla ilgili geleceğine dair konuşan Ronaldo, "Milli takımı bırakma kararımı önceden kimseye söylemeyeceğim.
Bu benim için spontane ancak aynı zamanda çok düşünülmüş bir karar olacak" dedi.
Öte yandan Cristiano Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmak istemediğini açıkladı.
Portekizli yıldız "Geleceğimin oraya gideceğini düşünmüyorum.
Kendimi futbolun dışında başka şeyler yaparken görüyorum ama geleceğin ne olacağını yalnızca Tanrı bilir" diye konuştu.
Son olarak futbolu bırakacağı tarihe ve takıma değinen 39 yaşındaki Ronaldo, "Emekliliğin yakında mı yoksa 2-3 yıl içinde mi olacağını bilmiyorum.
Büyük ihtimalle kariyerimi Al-Nassr'da sonlandıracağım.
Suudi Arabistan Ligi'nde oynamaktan çok mutluyum ve devam etmek istiyorum" sözlerini sarf etti.
2023 yılı başında Al-Nassr'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Geçtiğimiz sezon Al Nassr formasıyla 45 maça çıkan Portekizli yıldız 44 gol 13 asist kaydetmişti.
Cristiano Ronaldo kariyerinde hangi takımlarda oynadı?
Sporting CP (2002-2003): Portekiz'in Sporting Lizbon takımında profesyonel kariyerine başladı.
Manchester United (2003-2009): 2003 yılında İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'a transfer oldu. Burada büyük bir çıkış yakalayarak dünya çapında tanınan bir oyuncu haline geldi.
Real Madrid (2009-2018): 2009 yılında rekor bir transfer ücretiyle İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Burada kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini yaşadı ve birçok şampiyonluk kazandı.
Juventus (2018-2021): 2018 yılında İtalya Serie A takımı Juventus'a transfer oldu. Juventus'ta da şampiyonluklar kazandı ve gol krallığı yaşadı.
Manchester United (2021-2022): 2021 yılında Manchester United'a geri döndü. Ancak bu ikinci dönemi, ilk dönemi kadar başarılı olmadı.
Al Nassr (2023-Günümüz): 2023 yılında Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer oldu. Bu transfer, dünya çapında büyük ses getirdi ve Ronaldo'nun kariyerinde yeni bir sayfa açtı.