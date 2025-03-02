Cristiano Ronaldo Laliga'ya geri dönüyor: Bu sefer çok farklı olacak

Cristiano Ronaldo, uzun yıllar mücadele ettiği İspanya 1. Futbol Ligi'ne (LaLiga) geri dönüyor. Fakat Ronaldo'nun bu sefer dönüşü çok farklı olacak.
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo flaş bir hamleye hazırlanıyor.
Daha önce uzun süre Real Madrid formasıyla İspanya Laliga'da mücadele eden Ronaldo, İspanya'ya geri dönüyor.
Fakat bu dönüş futbolcu olarak olmayacak.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Portekizli yıldız, Valencia'nın çoğunluk hissesini satın almak için görüşmelere başladı.
İspanyol kulübünün sahibi Peter Lim ile yakın iş ilişkileri bulunan Ronaldo'nun arkadaşı ile yaptığı müzakereleri olumlu sonuçlandırması bekleniyor.
Haber detayında Lim'in, Valencia'nın hisselerinin satışını bu sezon sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği belirtildi.
Ronaldo'nun futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra İspanya'ya döneceği ifade edilirken, Portekizli yıldızın Valencia'yı satın alma operasyonuna Suudi kraliyet ailesine bağlı Suudi yatırım fonlarının da mali destek vereceği ileri sürüldü.