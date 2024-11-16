Davinson Sanchez davası sonuçlandı! 275 bin Euro'luk tazminat kararı

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in yıllar önceki transferinde komisyonunu alamadığını gerekçesiyle dava açan menajer Nestor Fernando Villarreal, tazminat kazandı.
Galatasaray'ın süper yıldızlarından Davinson Sanchez'in yıllar önce gerçekleşen transferinde menajer Nestor Fernando Villarreal, Atletico Nacional'den komisyonunu alamadı.
Davinson Sanchez, 2016 yılında Kolombiya ekibi Atletico Nacional'den Ajax'a 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Yıldız stoper bir sezon sonra 40 milyon Euro'ya Tottenham Hotspur'un yolunu tuttu.
Davinson'un Atletico'dan Ajax'a oradan Tottenham'a olan transferinde Nestor Fernando Villarreal, yüzde 15'lik komisyonunun yüzde 5'ini alamadı.
NTV Spor'un El Colombiano'dan aktardığı habere göre mahkemeye başvuran Villarreal, davayı kazandı.
Atletico Nacional, Nestor Fernando Villarreal'a 275 bin 625 Euro ödeme yapacak.