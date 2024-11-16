Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Davinson Sanchez davası sonuçlandı! 275 bin Euro'luk tazminat kararı

Davinson Sanchez davası sonuçlandı! 275 bin Euro'luk tazminat kararı

12:2016/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in yıllar önceki transferinde komisyonunu alamadığını gerekçesiyle dava açan menajer Nestor Fernando Villarreal, tazminat kazandı.

Galatasaray'ın süper yıldızlarından Davinson Sanchez'in yıllar önce gerçekleşen transferinde menajer Nestor Fernando Villarreal, Atletico Nacional'den komisyonunu alamadı.

Davinson Sanchez, 2016 yılında Kolombiya ekibi Atletico Nacional'den Ajax'a 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Yıldız stoper bir sezon sonra 40 milyon Euro'ya Tottenham Hotspur'un yolunu tuttu.

Davinson'un Atletico'dan Ajax'a oradan Tottenham'a olan transferinde Nestor Fernando Villarreal, yüzde 15'lik komisyonunun yüzde 5'ini alamadı.

NTV Spor'un El Colombiano'dan aktardığı habere göre mahkemeye başvuran Villarreal, davayı kazandı.

Atletico Nacional, Nestor Fernando Villarreal'a 275 bin 625 Euro ödeme yapacak.

#Davinson Sanchez
#Galatasaray
#Kolombiya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
16 Kasım İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2024? Kasım ayı İUP ödeme takvimi açıklandı mı?