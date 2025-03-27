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Derbi için planlar değişmiş! Yasin Kol'un atanma nedeni ortaya çıktı

Derbi için planlar değişmiş! Yasin Kol'un atanma nedeni ortaya çıktı

12:4627/03/2025, Perşembe
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MHK, Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi için hakem Yasin Kol'u görevlendirmişti. Ancak TFF'nin ilk düşündüğü ismin başka bir hakem olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine yabancı orta hakem talebi TFF'de karşılık bulmadı. MHK dev maça Yasin Kol'u atadı.

TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş kanadı isyan bayrağını çekti. Öte yandan TFF'nin Yasin Kol kararının ardındaki gerçekler ortaya çıktı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray derbisi için belirlediği isim Halil Umut Meler'di. FIFA kokartlı hakemin Uluslar Ligi'ndeki İrlanda-Bulgaristan maçında sakatlanmasının ardından TFF'nin tüm planları suya düştü.

Bunun üzerine TFF, Halil Umut Meler'in yerine Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Yasin Kol'u görevlendirdi.

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği dev maç 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak.

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Galatasaray

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