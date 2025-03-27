Derbi için planlar değişmiş! Yasin Kol'un atanma nedeni ortaya çıktı

MHK, Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi için hakem Yasin Kol'u görevlendirmişti. Ancak TFF'nin ilk düşündüğü ismin başka bir hakem olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

1 /5 Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine yabancı orta hakem talebi TFF'de karşılık bulmadı. MHK dev maça Yasin Kol'u atadı.

2 /5 TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş kanadı isyan bayrağını çekti. Öte yandan TFF'nin Yasin Kol kararının ardındaki gerçekler ortaya çıktı.

3 /5 Milliyet Gazetesi'nin haberine göre TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray derbisi için belirlediği isim Halil Umut Meler'di. FIFA kokartlı hakemin Uluslar Ligi'ndeki İrlanda-Bulgaristan maçında sakatlanmasının ardından TFF'nin tüm planları suya düştü.

4 /5 Bunun üzerine TFF, Halil Umut Meler'in yerine Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Yasin Kol'u görevlendirdi.