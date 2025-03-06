Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. TFF’nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği kurada çeyrek finalde Fenerbahçe ve Galatasaray eşleşti. Ezeli rakipler kupada yarı final için karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

1 /6 Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi TFF tarafından bugün saat 14.30’da gerçekleşti.



2 /6 Kura çekiminin ardından çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

3 /6 Çeyrek finalde Fenerbahçe ve Galatasaray eşleşti.



4 /6 Ezeli rakipler yarı final için karşı karşıya gelecek.



5 /6 FENERBAHÇE - GALATASARAY ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN? Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.