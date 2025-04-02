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Fenerbahçe - Galatasaray kupa maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Galatasaray kupa maçı hangi kanalda?

10:042/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. TFF’nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği kurada çeyrek finalde Fenerbahçe ve Galatasaray eşleşti. Ezeli rakipler kupada yarı final için karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek!

Türkiye’nin en büyük rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, çeyrek final etabında nefesleri kesecek bir mücadeleyle geri dönüyor.



Grup aşamasını lider tamamlayan Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanacak maç, kupada tur atlayan tarafı belirleyecek.



Peki, bu dev maç ne zaman oynanacak? İşte tüm detaylar…




FENERBAHÇE - GALATASARAY ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK VE YARI FİNALDE HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Trabzonspor - Sipay Bodrum FK

TÜMOSAN Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe



#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Ziraat Türkiye Kupası

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