Derbi öncesi Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Yıldız futbolcu idmana çıkamadı

Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu belli oldu. Bugünkü idmana çıkamayan yıldız ismin derbide sahada olmayacağı aktarıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'de eksik oyuncuların durumu da yavaş yavaş netleşiyor. Kayserispor maçında sakatlanan Mert Müldür, dünkü ve bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Müldür, derbide kadroda olacak.
Sakatlığı tedavi edilirken enfeksiyon kapan Mert Hakan Yandaş'ın hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, derbide oynamayacak.
Tedavisi devam eden bir diğer futbolcu da Sofyan Amrabat. Fanatik'in aktardığı habere göre; Faslı orta saha oyuncusu bugünkü antrenmanda salonda bireysel çalıştı.
Takımla birlikte çalışamayan Sofyan Amrabat'ın Beşiktaş'a karşı sahada olamayacağı bildirildi.