Derbi sonu biletleri kesildi! Tedesco'dan flaş karar: İki yıldızı kulübeye çekiyor

09:43 4/12/2025
G: 4/12/2025, الخميس
Galatasaray derbisinde alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir maçı kadrosunda zorunlu bir değişikliğin yanı sıra, radikal kararlara imza attı.

Derbiden 1-1 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de gözler Başakşehir maçına çevrildi. Teknik direktör Domenico Tedesco, Başakşehir maçında 1'i zorunlu toplam 3 değişikliğe gidecek.


YİĞİT EFE DEMİR STOPERE


Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Tedesco, Oosterwolde'nin yerine stoperde Yiğit Efe Demir'e şans verecek.


SOL BEKE LEVENT MERCAN


Sözcü Gazetesi'ne göre Archie Brown'ın yerine sol bekte ise Levent Mercan görev alacak. Archie derbiye ilk 11'de başlamış ancak beklentileri karşılayamamıştı.


EN-NESYRI'NİN YERİNE DURAN


Tedesco son değişikliği ise forvette yapacak. Formsuz olan Youssef En-Nesyri'nin yerine derbide golü atan Jhon Duran, Başakşehir maçına ilk 11'de başlayacak.


#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Başakşehir
