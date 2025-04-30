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Derbide forma giyebilecekler mi? İşte Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumları

Derbide forma giyebilecekler mi? İşte Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumları

15:2730/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, hafta sonu kritik derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dev mücadele öncesi sarı-lacivertli takımda, sakat oyuncuların son durumları belli oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Sarı-lacivertli takımda bu kritik mücadele öncesi sakat oyuncular bulunuyor. 

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan isimlerin son durumları netleşti. Yıldız futbolcudan iyi haber geldi. İşte ayrıntılar...


Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de Mert Müldür, yarından itibaren takımla çalışmalara başlıyor ve Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. 

Bugünkü idmanda yer almayan diğer futbolculardan Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat'ın tedavileri de devam ediyor.

İki oyuncu da derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor. Mert Hakan Yandaş'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.


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