Derbinin hakemi Slavko Vincic'ten tartışılan karar: Kırmızı kart verilmeli miydi?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atanan Sloven hakem Slavko Vincic, dün akşam PSV ile Juventus arasında oynanan karşılaşmayı yönetti. Başarılı hakemin maçın uzatma dakikalarında verdiği bir karar tartışma çıkardı. PSV'li futbolcuların kırmızı kart beklediği pozisyonda Vincic oyunu devam ettirirken pozisyonda kartına başvurmaması tepki çekti.
PSV-Juventus maçında konuk ekibin oyuncusu Nico Gonzalez, uzatma bölümlerinde PSV'li Lang'a sert bir müdahalede bulundu.
Bu pozisyonda faul düdüğünü çalan Slavko Vincic'in herhangi bir kart göstermemesi tepki çekti. PSV'li futbolcular pozisyonun hemen ardından kırmızı kart itirazında bulundu.
Lang, pozisyonun ardından sakatlık geçirirken VAR'dan da bir müdahale gelmedi. Futbolseverler bu pozisyonda VAR'ın uyarmamasını da eleştirdi.
Uzatmalara giden karşılaşmada Juventuslu oyuncuya kart göstermediği için eleştirilen Vincic'e Hollanda ekibinin taraftarları tepki gösterdi.
PSV, 90 dakikasını 2-1 kazandığı maçın uzatma bölümlerinde farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmayı 3-1 kazandı. Hollanda temsilcisi bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.