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Devin Özek transfer etmek istedi Ali Koç kabul etmedi: Bonservis bedelini yüksek buldu

Devin Özek transfer etmek istedi Ali Koç kabul etmedi: Bonservis bedelini yüksek buldu

21:0314/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli kulüpte futbol direktörü Devin Özek'in istediği bir oyuncunun, başkan tarafından veto edildiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrılmıştı.

Daha sonra bir açıklama yapan sarı lacivertliler, kulübün futbol departmanında bir yapılanma olduğunu ifade etmişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak da Devin Özek göreve getirilmişti.

Sarı lacivertli kulüpte futbol direktörü Devin Özek'in istediği bir oyuncunun, başkan tarafından bonservis nedeniyle veto edildiği iddia edildi.

Gazeteci Umut Eken'in iddiası şu şekilde:

"Fenerbahçe futbol direktörü Devin Özek, İtalya U19 Milli Takımı oyuncusu, sol bek Niccolo Fortini’yi önerdi."

"Ali Koç, 5 milyon Euro’luk bonservis maliyetini çok fazla buldu."

"Bonservisi Fiorentina’da olan oyuncunun Bayer Leverkusen’e transferi güçlü ihtimal."

19 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 8.5 milyon euro.

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