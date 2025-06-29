Devin Özek'in Kolombiya'da görüştüğü ikinci oyuncu ortaya çıktı: Jhon Duran ile birlikte gelecek

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımın futbol direktörü Devin Özek'in, Kolombiya'da Jhon Duran dışında bir oyuncuyla daha görüştüğü ortaya çıktı.

1 /9 Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını yıldız oyunculara çevirdi.

2 /9 Sarı lacivertli takımda listenin başında şu anda Jhon Duran var.

3 /9 Kolombiya'ya giden Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, burada Duran ve oyuncunun temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi.

4 /9 Duran'ı ikna eden Özek, hafta içerisinde oyuncuyla birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

5 /9 Kolombiya'ya giden Devin Özek'in Duran dışında bir oyuncuyla daha görüştüğü ortaya çıktı.

6 /9 Fenerbahçe, Jhon Duran ile aynı menajere sahip olan genç sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı da listesine aldı.

7 /9 İtalyan gazeteci Orazio Accomando'nun duyurduğu bilgiye göre, Fenerbahçe 21 yaşındaki Girona forması giyen Yaser Asprilla ile ilgileniyor.

8 /9 Kolombiya'da bir görüşme yapan Özek'in oyuncu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.