Devler Ligi simülasyonu tamamlandı! Galatasaray’ın kupayı kazanma şansı açıklandı

Liverpool rövanşı öncesi Avrupa basını temsilcimizin şansını masaya yatırdı. Yapılan dev simülasyona göre; sarı-kırmızılıların finale çıkma ve kupayı müzesine götürme ihtimali rakamlarla netleşti.
Şampiyonlar Ligi son 16 play off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, son 16'da ise Liverpool'la eşleşmişti. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle Rams Park'ta oynadığı ilk karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
18 Mart Çarşamba akşamı Liverpool'la rövanş maçına çıkacak olan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu atlayan taraf olacak.
Sarı-kırmızılıların tek farklı mağlubiyetinde maç uzatmaya gidecek. 2 farklı her mağlubiyette ise Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.
Football Meets Data'nın Devler Ligi için yaptığı simülasyonla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali hesaplandı.
Buna göre sarı-kırmızılıların finale kalmasına yüzde 2 şans verilirken, kupayı müzesine götürmesine ise yüzde 1 ihtimal verildi.
Sıralamada kupayı kazanması en favori takım yüzde 34'lük şansıyla Arsenal oldu.