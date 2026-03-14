Devler Ligi simülasyonu tamamlandı! Galatasaray’ın kupayı kazanma şansı açıklandı

17:56 14/03/2026, Cumartesi
Liverpool rövanşı öncesi Avrupa basını temsilcimizin şansını masaya yatırdı. Yapılan dev simülasyona göre; sarı-kırmızılıların finale çıkma ve kupayı müzesine götürme ihtimali rakamlarla netleşti.

Şampiyonlar Ligi son 16 play off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, son 16'da ise Liverpool'la eşleşmişti. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle Rams Park'ta oynadığı ilk karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.


18 Mart Çarşamba akşamı Liverpool'la rövanş maçına çıkacak olan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu atlayan taraf olacak. 


Sarı-kırmızılıların tek farklı mağlubiyetinde maç uzatmaya gidecek. 2 farklı her mağlubiyette ise Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.


Football Meets Data'nın Devler Ligi için yaptığı simülasyonla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali hesaplandı. 


Buna göre sarı-kırmızılıların finale kalmasına yüzde 2 şans verilirken, kupayı müzesine götürmesine ise yüzde 1 ihtimal verildi.


Sıralamada kupayı kazanması en favori takım yüzde 34'lük şansıyla Arsenal oldu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ (4A, 4B, 4C): SSK, Bağkur ve Emekli Sandığ emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?