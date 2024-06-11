Devlerin hedefi Semih Kılıçsoy

Alman basını, Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Semih Kılıçsoy'a talip olan 7 kulübü yazdı.
Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy, sadece Türkiye'de değil dünyada da ilgi ile takip edilmeye devam ediyor.
Forma şansı bulduğu ilk günden beri ortaya etkili bir performans koyan 18 yaşındaki golcü, takımın adeta değişmezi oldu.
Gösterdiği başarılı performans dev kulüplerin dikkatini çeken Semih için Alman basını önemli bir iddia ortaya attı. Uzun yıllar sonra hiç kupa alamadan bir sezonu bitiren Bayern Münih'in Beşiktaş'ın genç yıldızı ile ilgilendiği medyaya yansıdı.
Manchester City, Arsenal, Paris Saint Germain, Monaco, Bayer Leverkusen ve Stuttgart'ın da genç yıldızla ilgilendiği belirtildi.
İtalyan teknik adam Vincenzo Montella tarafından Türkiye'nin EURO 2024 kadrosuna dahil edilen Semih Kılıçsoy, turnuvanın merakla beklenen oyuncularından biri.
Bir önceki milli takım kadrosuna çağrıldıktan sonra Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih, orada 2 maçta da gol atarak yeniden A Milli Takım'ın yolunu tuttu.
Almanya'da göstereceği performansla değerini katlaması beklenen Semih'i Beşiktaş yönetimi de yakından takip ediyor. Astronomik bir teklif gelmediği sürece 18 yaşındaki oyuncu kadroda tutulacak.
Semih, siyah-beyazlı formayla bu sezon çıktığı 35 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı. Genç oyuncunun Beşiktaş ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.