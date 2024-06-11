|
Spor

Devlerin hedefi Semih Kılıçsoy

10:27 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 11:12 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Alman basını, Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Semih Kılıçsoy'a talip olan 7 kulübü yazdı.

1/ 8

Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy, sadece Türkiye'de değil dünyada da ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. 

2/ 8

Forma şansı bulduğu ilk günden beri ortaya etkili bir performans koyan 18 yaşındaki golcü, takımın adeta değişmezi oldu.

3/ 8

Gösterdiği başarılı performans dev kulüplerin dikkatini çeken Semih için Alman basını önemli bir iddia ortaya attı. Uzun yıllar sonra hiç kupa alamadan bir sezonu bitiren Bayern Münih'in Beşiktaş'ın genç yıldızı ile ilgilendiği medyaya yansıdı.

4/ 8

Manchester City, Arsenal, Paris Saint Germain, Monaco, Bayer Leverkusen ve Stuttgart'ın da genç yıldızla ilgilendiği belirtildi.

5/ 8

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella tarafından Türkiye'nin EURO 2024 kadrosuna dahil edilen Semih Kılıçsoy, turnuvanın merakla beklenen oyuncularından biri.

6/ 8

Bir önceki milli takım kadrosuna çağrıldıktan sonra Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih, orada 2 maçta da gol atarak yeniden A Milli Takım'ın yolunu tuttu. 

7/ 8

Almanya'da göstereceği performansla değerini katlaması beklenen Semih'i Beşiktaş yönetimi de yakından takip ediyor. Astronomik bir teklif gelmediği sürece 18 yaşındaki oyuncu kadroda tutulacak. 

8/ 8

Semih, siyah-beyazlı formayla bu sezon çıktığı 35 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı. Genç oyuncunun Beşiktaş ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Beşiktaş
#Semih Kılıçsoy
#PSG
#Arsenal
#Manchester City
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
9. YARGI PAKETİ SON DETAYLAR: 9. yargı paketi onaylandı mı, ne zaman Meclis'ten geçecek, içeriği neler?