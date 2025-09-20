Domenico Tedesco'dan Fenerbahçeli futbolcuya yasak: Defter kapandı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'dan sarı lacivertli futbolcuya yasak geldi.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertlilerin yıldızı Anderson Talisca, kaçırdığı penaltıyla taraftarın tepkisini çekmişti.
Göztepe maçının ardından Alanyaspor karşısında da penaltıdan yararlanamayan Brezilyalı yıldıza, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'dan yasak geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Tedesco, Talisca'nın penaltı atmasını yasakladı.
Deneyimli futbolcu için artık penaltı defterinin kapandığı sadece frikiklerde topun başına geçeceği iddia edildi.
Talisca bu sezon Süper Lig'de kullandığı 2 penaltıdan da faydalanamadı.