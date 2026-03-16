Domenico Tedesco’dan Sadettin Saran’a flaş telefon: ‘Bizi zor duruma sen soktun’

Fenerbahçe’de Karagümrük maçının etkileri hala devam ediyor. Karşılaşmadan mağlup ayrılan sarı lacivertli takımda, teknik direktör Domenico Tedesco’nun, başkan Sadettin Saran’ı telefonla aradığı iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Karşılaşma sonrasında yönetim, "acil" kod adı ile toplanırken Sadettin Saran-Domenico Tedesco-Devin Özek üçlüsünün arasındaki sorunlar ve olayların perde arkası gün yüzüne çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Samsunspor maçı sonrasında yaptığı eleştiriler Tedesco'yu memnun etmedi. Sarı-lacivertliler 90+5'te Sidiki'nin kaydettiği gol ile 3 puanı kurtarırken maç sonunda kameralar karşısına geçen Saran "Futboldan memnun muyuz, çok değiliz. Bunu da kendi aramızda masaya yatıracağız. Ama mücadeleden, mücadele ruhundan ve son dakikaya kadar pes etmemeden memnunuz. Bu konuda oyuncularımla gurur duyuyorum. Başından beri böyle bir takım yaratmak istedik" ifadelerini kullanmıştı.
Fotomaç’ın haberine göre; bu açıklamaların ardından Sadettin Saran'ı telefonla arayan İtalyan teknik adam, "Bu açıklamalarınızla hem ben hem de oyuncularım zor durumda kaldı" diyerek sitemlerini iletti.