Domenico Tedesco’nun neden gönderilemediği ortaya çıktı: Kimsenin bilmediği detay

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kimsenin bilmediği bir detay ortaya çıktı.
Fenerbahçe’de alınan kötü sonuçların ardından başkan Sadettin Saran, sportif direktör Devin Özek ve teknik direktör Domenico Tedesco ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
Bu görüşme sonrasında açıklama yapan Saran, her iki isimle de yola devam edileceğini açıklamıştı.
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertli kulüpte konuşulan bir kulis bilgisini paylaştı. Çelikler şu ifadeleri kullandı:
“Teyide muhtaç bir bilgi var. Tedesco ile sene sonu yollar ayrılırsa 500 bin euroya el sıkışıyorsun. Şimdi gönderirsen gelecek senenin parasını da tazminat olarak veriyorsun.”
“Böylece 4 milyon euro civarında bir maliyet oluşuyor. ‘Fenerbahçe Yönetimi’nde de para olmadığından böyle bir tazminatı da yüklenmek istememiş olabilirler’ diye bir söylenti var.”