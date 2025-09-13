Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Domenico Tedesco'nun Trabzonspor maçı planı ortaya çıktı: Buraya özel çalıştı

Domenico Tedesco'nun Trabzonspor maçı planı ortaya çıktı: Buraya özel çalıştı

Haber Merkezi
16:4013/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı lacivertli takımla ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkacak. Tedesco'nun Trabzonspor maçı planı da ortaya çıktı.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. 

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı lacivertli takımla ilk maçına da Trabzonspor ile çıkmış olacak.

40 yaşındaki hocanın bu maç için planı da belli oldu.

Sarı lacivertliler karşılaşmaya 4-2-3-1 ile başlayacak.

4'lünün önünde İsmail-Fred ve Asensio görev yapacak.

Kanatlarda ise Kerem ile Nene, forvette de En Nesyri olacak.

Topu tutmayı planlayan Tedesco, ön alan presi ile Trabzonspor'u hataya zorlayacak.

Ayrıca Kerem ve Nene'yi sık sık ceza sahası içerisinde kullanacak olan Tedesco, bek bindirmeleriyle birlikte rakip ceza sahası içerisinde kalabalık olmayı hedefliyor.


Tedesco, kendi sahasında alacağı galibiyetle güzel bir başlangıç yapmayı planlıyor.

#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Domenico Tedesco
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?