Domenico Tedesco'nun Trabzonspor maçı planı ortaya çıktı: Buraya özel çalıştı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı lacivertli takımla ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkacak. Tedesco'nun Trabzonspor maçı planı da ortaya çıktı.
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı lacivertli takımla ilk maçına da Trabzonspor ile çıkmış olacak.
40 yaşındaki hocanın bu maç için planı da belli oldu.
Sarı lacivertliler karşılaşmaya 4-2-3-1 ile başlayacak.
4'lünün önünde İsmail-Fred ve Asensio görev yapacak.
Kanatlarda ise Kerem ile Nene, forvette de En Nesyri olacak.
Topu tutmayı planlayan Tedesco, ön alan presi ile Trabzonspor'u hataya zorlayacak.
Ayrıca Kerem ve Nene'yi sık sık ceza sahası içerisinde kullanacak olan Tedesco, bek bindirmeleriyle birlikte rakip ceza sahası içerisinde kalabalık olmayı hedefliyor.
Tedesco, kendi sahasında alacağı galibiyetle güzel bir başlangıç yapmayı planlıyor.