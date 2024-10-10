Dorukhan Toköz: ‘Beşiktaş’ın bana yaptığını söylesem kimse inanmaz’

Ben de bunun sonrasında 'ben bu kulüpten gideceğim, isterseniz dünyanın en büyük paralarını verin ben burada kalamam' dedim. Bir insanı bu kadar değersizleştirmek ve saygısızlık yapmak kabul edebileceğim bir şey değil. Ben severek ayrıldım Beşiktaş'tan.



