Dünya devinden Kenan Yıldız için tarihi teklif: Bonservis rekoru kırılacak

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Kenan Yıldız, bonservis rekoru kırmaya hazırlanıyor. Avrupa'nun birçok önemli kulübü, milli yıldız için Juventus'un kapısını çalıyor.
Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor.
Juventus'ta gösterdiği başarılı performansla, birçok takımın transfer listesinde yer alan milli yıldız, kariyerini İngiltere'de sürdürebilir.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Liverpool, Muhammed Salah’ın yerine Kenan Yıldız'ı düşünüyor.
Hatta Liverpool'un Kenan Yıldız için 80 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.
Eğer bu transfer gerçekleşirse, Kenan Yıldız en fazla bonservis ödenen Türk oyuncu olarak rekor kıracak.