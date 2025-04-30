Dünya yıldızı açıkladı: Galatasaray'ın kapısından dönmüş

İtalya Serie A ekibi Udinese'de forma giyen Alexis Sanchez, dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu. Şilili yıldız, kariyerinin bir döneminde Galatasaray'a transfer olmaya çok yaklaştığını söyledi.
Kariyeriyle ilgili HT Spor'a konuşan Alexis Sanchez'in açıklamaları şu şekilde:
"Bir ara neredeyse Galatasaray'a gidiyordum ama sonunda Inter'e transfer oldum. Galatasaray'da tutkulu ve iyi insanlar var."
"Futbol değişti. Geçmişte daha fazla tutku ve profesyonellik vardı. Bugün sadece pazarlama var. Sadece iyi oyuncu olmanız yeterli değil, pazarlamanız yoksa diğer oyuncular şans buluyor. Bu yüzden futbolun değiştiğini düşünüyorum."
"Şu anda fiziksel durumum ve mentalitem çok iyi."
"Kariyerimde her zaman kazanmaya odaklı, şampiyonluk hedefleyen büyük takımlarda oynadım. Bu şekilde devam ediyorum. Şampiyonluk ve kazanma mentalitesi olmadan yaşamak benim doğama aykırı."
"Gökhan İnler (sportif direktör) ile birlikte oynadığımızda her antrenmanda ve maçta güçlü bir adamdı ama şimdi işi daha zor. İtalya, İngiltere, Fransa veya İspanya'da yetenek bulmak zor. O iyi bir insan ve iyi bir profesyonel."
Alexis Sanchez, bu sezon Udinese'de 11 maçta süre buldu. Şilili futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ve asist katkısı yapamadı.