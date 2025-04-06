Dünya yıldızı Galatasaray'ın kampına katılacak: İlk imzayı o atacak!

Manchester City'de bu sezon 26 Premier Lig maçına çıkan ve 3 asist yapan oyuncunun İngiliz ekibine veda etmeye hazırlandığı belirtilirken İngiltere kariyerinin de sona geldiği aktarıldı. Verdiği tüm röportajlarda Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını söyleyen İlkay Gündoğan'ın Galatasaray ile uzun süredir kontakta olduğu ifade ediliyor.