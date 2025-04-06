Dünya yıldızı Galatasaray'ın kampına katılacak: İlk imzayı o atacak!

Süper Lig'de liderliğine devam eden Galatasaray, sezon sonundaki transferleri için şimdiden kolları sıvadı. Sarı Kırmızılıların sezonun ilk kampına getireceği isim ise futbolseverleri heyecanlandırdı.
Galatasaray'da üçüncü sezonunu tamamlamak üzere olan Dries Mertens futbol kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılarda 10 numaralı formanın sahibi olan Mertens'in yeri büyük bir oyuncuyla dolacak.
Galatasaray, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılarda yeni sezonun en kritik hamlesi olarak görülen yıldız oyuncunun kampa ilk katılacak transfer olacağı belirtildi.
2023-2024 sezonunu Barcelona'da geçiren ancak istediğini bulamayan İlkay Gündoğan eski takımı Manchester City'e dönmüştü. Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, 34 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminin başında Sarı Kırmızılıların kampına katılacağını söyledi.
Manchester City'de bu sezon 26 Premier Lig maçına çıkan ve 3 asist yapan oyuncunun İngiliz ekibine veda etmeye hazırlandığı belirtilirken İngiltere kariyerinin de sona geldiği aktarıldı. Verdiği tüm röportajlarda Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını söyleyen İlkay Gündoğan'ın Galatasaray ile uzun süredir kontakta olduğu ifade ediliyor.
İlkay Gündoğan, geçtiğimiz sezon Barcelona'da 51 maçta 5 gol atmış ve 14 asist yapmıştı. Ailevi sebepler nedeniyle İngiltere'ye dönen İlkay, Manchester City'nin içinden geçtiği olumsuz süreçte etkili olamadı.
Galatasaray'da Mertens'in ayrılığı sonrasında 10 numaralı formayı İlkay Gündoğan'ın giymesi bekleniyor.