Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünya yıldızı Galatasaray'ın kampına katılacak: İlk imzayı o atacak!

Dünya yıldızı Galatasaray'ın kampına katılacak: İlk imzayı o atacak!

16:106/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'de liderliğine devam eden Galatasaray, sezon sonundaki transferleri için şimdiden kolları sıvadı. Sarı Kırmızılıların sezonun ilk kampına getireceği isim ise futbolseverleri heyecanlandırdı.

Galatasaray'da üçüncü sezonunu tamamlamak üzere olan Dries Mertens futbol kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılarda 10 numaralı formanın sahibi olan Mertens'in yeri büyük bir oyuncuyla dolacak.

Galatasaray, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılarda yeni sezonun en kritik hamlesi olarak görülen yıldız oyuncunun kampa ilk katılacak transfer olacağı belirtildi.

2023-2024 sezonunu Barcelona'da geçiren ancak istediğini bulamayan İlkay Gündoğan eski takımı Manchester City'e dönmüştü. Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, 34 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminin başında Sarı Kırmızılıların kampına katılacağını söyledi.

Manchester City'de bu sezon 26 Premier Lig maçına çıkan ve 3 asist yapan oyuncunun İngiliz ekibine veda etmeye hazırlandığı belirtilirken İngiltere kariyerinin de sona geldiği aktarıldı. Verdiği tüm röportajlarda Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını söyleyen İlkay Gündoğan'ın Galatasaray ile uzun süredir kontakta olduğu ifade ediliyor.

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz sezon Barcelona'da 51 maçta 5 gol atmış ve 14 asist yapmıştı. Ailevi sebepler nedeniyle İngiltere'ye dönen İlkay, Manchester City'nin içinden geçtiği olumsuz süreçte etkili olamadı.

Galatasaray'da Mertens'in ayrılığı sonrasında 10 numaralı formayı İlkay Gündoğan'ın giymesi bekleniyor.

#Galatasaray
#Süper Lig
#İlkay Gündoğan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) daimi işçi alımı noter kurası sonuçları isim listesi