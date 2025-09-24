Yeni Şafak
Dünyaca ünlü sayfa Galatasaraylı yıldızla dalga geçti: 'Endişelenme seni koruduk'

Haber Merkezi
10:3724/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilmişti. Bu maç sonrasında dünyaca ünlü bir sayfa, Galatasaraylı oyuncunun kaçırdığı bir pozisyonla ilgili paylaşım yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a konuk olmuştu.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazanmıştı.

Karşılaşmada Barış Alper Yılmaz net bir pozisyondan yararlanamamış ve vuruşu üstten baya bir farkla dışarı çıkmıştı.

Bu pozisyonla ilgili sosyal medyada bir paylaşım yapıldı.

5 milyona yakın takipçisi olan bir sayfa bu pozisyonu paylaşırken, kale direklerini büyüterek pozisyonu yeniden canlandırdı.

Paylaşım 1 milyonun üzerinden görüntüleme alırken, "Endişelenme Yılmaz, seni koruduk" başlığı atıldı.

