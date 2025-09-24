Dünyaca ünlü sayfa Galatasaraylı yıldızla dalga geçti: 'Endişelenme seni koruduk'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilmişti. Bu maç sonrasında dünyaca ünlü bir sayfa, Galatasaraylı oyuncunun kaçırdığı bir pozisyonla ilgili paylaşım yaptı.

1 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a konuk olmuştu.

2 /6 Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazanmıştı.

3 /6 Karşılaşmada Barış Alper Yılmaz net bir pozisyondan yararlanamamış ve vuruşu üstten baya bir farkla dışarı çıkmıştı.

4 /6 Bu pozisyonla ilgili sosyal medyada bir paylaşım yapıldı.

5 /6 5 milyona yakın takipçisi olan bir sayfa bu pozisyonu paylaşırken, kale direklerini büyüterek pozisyonu yeniden canlandırdı.