Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünyaca ünlü yıldız futbolcundan skandal hata: 'Tamamen aptalca'

Dünyaca ünlü yıldız futbolcundan skandal hata: 'Tamamen aptalca'

Haber Merkezi
09:5424/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Liverpool, rotasyonlu kadroyla çıktiğı Lig Kupası’nda (Carabao Cup) Southampton’u 2-1 mağlup ederek tur atladı. Karşılaşmada dünyaca ünlü yıldız futbolcu skandal bir hata yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında 30 Eylül Salı günü İstanbul’da Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool, Lig Kupası 3. Tur’unda Southampton’u konuk etti.

Teknik Direktör Arne Slot, 3 gün önce Premier Lig’de oynadıkları Everton maçı 11’inden tamamen farklı bir kadroyla mücadeleye başladı.

Liverpool’un yaz transfer döneminde rekor bedelle kadrosuna kattığı Alexander Isak, 43. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Isak, aynı zamanda Liverpool’daki ilk golünü attı. İsveçli forvet 46. dakikada yerini Hugo Ekitike’ye bıraktı. Konuk ekip 76’da Shea Charles’ın golüyle beraberliği sağladı.

Kırmızılar, 85. dakikada Hugo Ekitike’nin attığı golle maçta yeniden üstünlüğü yakalarken; Ekitike, gol sevincinde formasını çıkarması sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Ekitike'nin bu hatası sosyal medyaya damga vurdu.

Teknik direktör Arne Slot ise konuyla ilgili, "Ekitike’nin kırmızı kartı aptalcaydı. Gol için çok fazla bir şey yapmasına gerek kalmadığı için Chiesa’ya teşekkür etmesi yeterliydi" dedi.

#Liverpool
#Arne Slot
#Hugo Ekitike
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak? İşte yayın bilgileri