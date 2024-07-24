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Spor

Dünyaca ünlü yıldız İstanbul’a geldi: Coşkuyla karşılandı

16:17 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:17 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer harekatı da bir yandan devam ediyor.


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Sarı-lacivertliler, Sevilla'nın golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri'yi İstanbul'a getirdi. 

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Faslı forvet, Sevilla'dan kalkan özel uçakla 15.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı.


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 Pasaport kontrolünün ardından sarı-lacivertli taraftarların yanına kadar gelen golcü oyuncu, taraftarların formalarını imzaladı.


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Nesyri'yi sportif direktör Mario Branco ve kulüp yetkililerin yanı sıra az sayıda Fenerbahçe taraftarı karşıladı.


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Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup ederek avantaj elde eden Fenerbahçe de yurda dönüş yaptı.


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 Kafileyi taşıyan uçak, En-Nesyri'yi taşıyan uçaktan yaklaşık 10 dakika önce Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.


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Faslı golcüyü karşılaşmak için alana gelen sarı-lacivertliler, Lugano maçından dönen futbolculara da sevgi gösterilerinde bulundu.

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Youssef En-Nesyri

#Fenerbahçe
#Youssef En-Nesyri
#Sevilla
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