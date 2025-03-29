Dünyaca ünlü yıldız temyizle beraat etti: 14 aylık hapis sonrası özgürlüğüne kavuştu!

Davanın mağdur tarafını temsil eden avukat Ester Garcia ise, kararın müvekkili üzerinde derin bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Garcia, Katalan basınına verdiği demeçte şu sözleri kullandı: “Hukuki açıdan karara itiraz edeceğiz. Ancak duygusal olarak müvekkilim tamamen yıkılmış durumda. Onun için bu iki yıllık bir cehennemdi. Kendini tekrar olayın yaşandığı banyodaymış gibi hissetti.”



