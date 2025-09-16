Dünyaca ünlü yıldızdan şok karar: 31 yaşında futbola veda etti

2019'da milli takım kariyerine son veren deneyimli stoper, kulüp düzeyinde de aynı sorunlar nedeniyle istikrardan uzak kaldı. Son olarak Ligue 1 ekibi Lille forması giyen Umtiti, 2024 yılında iki kez dizinden ameliyat oldu ve sezon boyunca hiçbir resmi maçta süre alamadı. Bu sürecin sonunda Lille kulübü, oyuncunun sözleşmesini uzatmama kararı aldı.



