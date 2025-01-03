Dünyanın en çok seyirci çeken stadyumları belli oldu: Süper Lig’den tek bir takım var

2024 yılında dünyanın en çok seyirci çeken stadyumları listesi belli oldu. Bu listeye Türkiye'den sadece tek bir takım girebildi.

1 /19 Transfermarkt, 2024 yılında en çok seyirci çeken 50 stadyumu sıraladı.

2 /19 50 stadyum arasına Türkiye'den sadece tek bir takım girebildi.

3 /19 Listenin en tepesinde Arjantin ekibi River Plate yer aldı.

4 /19 İkinci sırada ise Almanya'dan Borussia Dortmund yer aldı.

5 /19 Üçüncü sıranın sahibi ise yine Almanya'dan Bayern Münih.

6 /19 İşte 2024 yılının en fazla seyirci çeken statları...

7 /19 1-River Plate (Mas Monumental) 84 bin 025

8 /19 2- Borussia Dortmund (Signal Iduna Park) 81 bin 365

9 /19 3-Bayern Münih (Allianz Arena) 75 bin

10 /19 4-Manchester United (Old Trafford) 73 bin 701

11 /19 5- Inter (Giuseppe Meazza) 75 bin 525

12 /19 6- Real Madrid (Santiago Bernabeu) 73 bin 472

13 /19 7- Milan (San Siro) 72 bin 091

14 /19 8- Roma (Olimpico di Roma) 62 bin 778

15 /19 9- West Ham (London Stadium) 62 bin 385

16 /19 10-Marsilya (Orange Velodrome) 61 bin 736

17 /19 11- Schalke 04 (Veltins Arena) 61 bin 438

18 /19 12- Tottenham Hotspur (Tottenham Hotspur Stadium) 61 bin 335