Dünyanın en çok seyirci çeken stadyumları belli oldu: Süper Lig’den tek bir takım var

2024 yılında dünyanın en çok seyirci çeken stadyumları listesi belli oldu. Bu listeye Türkiye'den sadece tek bir takım girebildi.
Transfermarkt, 2024 yılında en çok seyirci çeken 50 stadyumu sıraladı.
50 stadyum arasına Türkiye'den sadece tek bir takım girebildi.
Listenin en tepesinde Arjantin ekibi River Plate yer aldı.
İkinci sırada ise Almanya'dan Borussia Dortmund yer aldı.
Üçüncü sıranın sahibi ise yine Almanya'dan Bayern Münih.
İşte 2024 yılının en fazla seyirci çeken statları...
1-River Plate (Mas Monumental) 84 bin 025
2- Borussia Dortmund (Signal Iduna Park) 81 bin 365
3-Bayern Münih (Allianz Arena) 75 bin
4-Manchester United (Old Trafford) 73 bin 701
5- Inter (Giuseppe Meazza) 75 bin 525
6- Real Madrid (Santiago Bernabeu) 73 bin 472
7- Milan (San Siro) 72 bin 091
8- Roma (Olimpico di Roma) 62 bin 778
9- West Ham (London Stadium) 62 bin 385
10-Marsilya (Orange Velodrome) 61 bin 736
11- Schalke 04 (Veltins Arena) 61 bin 438
12- Tottenham Hotspur (Tottenham Hotspur Stadium) 61 bin 335
46 - Galatasaray (RAMS Park) 42 bin 467