Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Galatasaray 6 sıra geriledi, Fenerbahçe…

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımlarını sıraladı. Galatasaray 6 sıra gelirken Fenerbahçe’nin konumu dikkat çekti. Bir Türk ekibi ise tam 86 basamak birden sıçradı.
1- Real Madrid
2- Barcelona (3 sıra yükseldi)
3- Bayer Leverkusen (1 sıra geriledi)
4- Bayern Münih (2 sıra yükseldi)
5- Inter (7 sıra yükseldi)
6- Atalanta (3 sıra geriledi)
7- Liverpool (3 sıra geriledi)
8- Atletico Madrid (1 sıra geriledi)
9- Arsenal
10- PSG (1 sıra geriledi)
23- FENERBAHÇE
52- GALATASARAY (6 SIRA GERİLEDİ)
85- BEŞİKTAŞ (11 SIRA YÜKSELDİ)
110- BAŞAKŞEHİR (4 SIRA GERİLEDİ)
177- TRABZONSPOR (13 SIRA YÜKSELDİ)
265- SAMSUNSPOR (25 SIRA YÜKSELDİ)
309- KASIMPAŞA (26 SIRA YÜKSELDİ)
332- GAZİANTEP FK (59 SIRA YÜKSELDİ)
338- ALANYASPOR (51 SIRA GERİLEDİ)
381- SİVASSPOR (45 SIRA YÜKSELDİ)
415- KONYASPOR (34 SIRA YÜKSELDİ)
465- ÇAYKUR RİZESPOR (39 SIRA GERİLEDİ)
480- KAYSERİSPOR (86 SIRA YÜKSELDİ)
492- ANTALYASPOR (2 SIRA GERİLEDİ)