Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Galatasaray 6 sıra geriledi, Fenerbahçe…

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımlarını sıraladı. Galatasaray 6 sıra gelirken Fenerbahçe’nin konumu dikkat çekti. Bir Türk ekibi ise tam 86 basamak birden sıçradı.

1 /24 1- Real Madrid





2 /24 2- Barcelona (3 sıra yükseldi)





3 /24 3- Bayer Leverkusen (1 sıra geriledi)





4 /24 4- Bayern Münih (2 sıra yükseldi)





5 /24 5- Inter (7 sıra yükseldi)





6 /24 6- Atalanta (3 sıra geriledi)





7 /24 7- Liverpool (3 sıra geriledi)





8 /24 8- Atletico Madrid (1 sıra geriledi)





9 /24 9- Arsenal





10 /24 10- PSG (1 sıra geriledi)





11 /24 23- FENERBAHÇE





12 /24 52- GALATASARAY (6 SIRA GERİLEDİ)





13 /24 85- BEŞİKTAŞ (11 SIRA YÜKSELDİ)





14 /24 110- BAŞAKŞEHİR (4 SIRA GERİLEDİ)





15 /24 177- TRABZONSPOR (13 SIRA YÜKSELDİ)





16 /24 265- SAMSUNSPOR (25 SIRA YÜKSELDİ)





17 /24 309- KASIMPAŞA (26 SIRA YÜKSELDİ)





18 /24 332- GAZİANTEP FK (59 SIRA YÜKSELDİ)





19 /24 338- ALANYASPOR (51 SIRA GERİLEDİ)





20 /24 381- SİVASSPOR (45 SIRA YÜKSELDİ)





21 /24 415- KONYASPOR (34 SIRA YÜKSELDİ)





22 /24 465- ÇAYKUR RİZESPOR (39 SIRA GERİLEDİ)





23 /24 480- KAYSERİSPOR (86 SIRA YÜKSELDİ)



