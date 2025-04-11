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Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Galatasaray 6 sıra geriledi, Fenerbahçe…

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Galatasaray 6 sıra geriledi, Fenerbahçe…

15:2511/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımlarını sıraladı. Galatasaray 6 sıra gelirken Fenerbahçe’nin konumu dikkat çekti. Bir Türk ekibi ise tam 86 basamak birden sıçradı.

1- Real Madrid



2- Barcelona (3 sıra yükseldi)



3- Bayer Leverkusen (1 sıra geriledi)



4- Bayern Münih (2 sıra yükseldi)



5- Inter (7 sıra yükseldi)



6- Atalanta (3 sıra geriledi)



7- Liverpool (3 sıra geriledi)



8- Atletico Madrid (1 sıra geriledi)



9- Arsenal



10- PSG (1 sıra geriledi)



23- FENERBAHÇE



52- GALATASARAY (6 SIRA GERİLEDİ)



85- BEŞİKTAŞ (11 SIRA YÜKSELDİ)



110- BAŞAKŞEHİR (4 SIRA GERİLEDİ)



177- TRABZONSPOR (13 SIRA YÜKSELDİ)



265- SAMSUNSPOR (25 SIRA YÜKSELDİ)



309- KASIMPAŞA (26 SIRA YÜKSELDİ)



332- GAZİANTEP FK (59 SIRA YÜKSELDİ)



338- ALANYASPOR (51 SIRA GERİLEDİ)



381- SİVASSPOR (45 SIRA YÜKSELDİ)



415- KONYASPOR (34 SIRA YÜKSELDİ)



465- ÇAYKUR RİZESPOR (39 SIRA GERİLEDİ)



480- KAYSERİSPOR (86 SIRA YÜKSELDİ)



492- ANTALYASPOR (2 SIRA GERİLEDİ)



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