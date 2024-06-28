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Spor

Dursun Özbek listedeki futbolcuyu açıkladı

11:41 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 12:03 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni forma sponsoru için düzenlenen basın toplantısında transfer sorularına cevap verdi. Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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"Hedefimiz 25'inci şampiyonluk ve 5'inci yıldız. Puma'nın 5 yıldızlı formalar için hazırlıklara başladığını düşünüyorum. Şimdiden bu tasarımları görmek için sabırsızlanıyorum."

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"Barış Alper değerli bir oyuncumuz. Bu seneki transfer politikamızda şampiyon takımı bozma niyetinde değiliz. Takımın iskeletini tutma düşüncesindeyiz. Herhangi bir futbolcumuzla ilgili bir teklif de gelmiş değil."

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"Bu sezon lig ve Avrupa müsabakaları çok çetin geçecek. Buna bağlı olarak da güç kaybetmeyi bırakın, takımın daha güçlü hale gelmesi için çalışıyoruz."

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"Hedefimiz, en iyi transferleri yapmak ve en kuvvetli takımı kurmak."

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"Oğuz Aydın çok iyi bir futbolcu. Uzun yıllar Türk futboluna, milli takıma hizmet edebilecek bir isim ve gündemimizde olabilecek bir futbolcu. Şu anlık bunları söyleyebilirim."

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"Rekorları kırmış çok iyi takımımız var. Bazı eksiklerimiz var, onları tamamlamak için çalışıyoruz. Niyetimiz kampa eksiksiz gitmek. 3 Temmuz'da Kemerburgaz'da yeni sezonu açacağız. Transfer için her gün toplantı yapıyoruz."

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"Tete davası 27 Haziran'daydı. Bugün 11 Temmuz'a ertelendiğini duydum. Davanın sonucu bekleme lazım."

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Soru: "Batshuayi transferinde son durum ne?"


Dursun Özbek: "Nesini sordun, anlamadım. Bu sorular transferin maliyetini etkiliyor. Transfer açıklamalarımızı genelde bittikten sonra yapıyoruz."

#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Oğuz Aydın
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