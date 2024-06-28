Dursun Özbek listedeki futbolcuyu açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni forma sponsoru için düzenlenen basın toplantısında transfer sorularına cevap verdi. Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Hedefimiz 25'inci şampiyonluk ve 5'inci yıldız. Puma'nın 5 yıldızlı formalar için hazırlıklara başladığını düşünüyorum. Şimdiden bu tasarımları görmek için sabırsızlanıyorum."
"Barış Alper değerli bir oyuncumuz. Bu seneki transfer politikamızda şampiyon takımı bozma niyetinde değiliz. Takımın iskeletini tutma düşüncesindeyiz. Herhangi bir futbolcumuzla ilgili bir teklif de gelmiş değil."
"Bu sezon lig ve Avrupa müsabakaları çok çetin geçecek. Buna bağlı olarak da güç kaybetmeyi bırakın, takımın daha güçlü hale gelmesi için çalışıyoruz."
"Hedefimiz, en iyi transferleri yapmak ve en kuvvetli takımı kurmak."
"Oğuz Aydın çok iyi bir futbolcu. Uzun yıllar Türk futboluna, milli takıma hizmet edebilecek bir isim ve gündemimizde olabilecek bir futbolcu. Şu anlık bunları söyleyebilirim."
"Rekorları kırmış çok iyi takımımız var. Bazı eksiklerimiz var, onları tamamlamak için çalışıyoruz. Niyetimiz kampa eksiksiz gitmek. 3 Temmuz'da Kemerburgaz'da yeni sezonu açacağız. Transfer için her gün toplantı yapıyoruz."
"Tete davası 27 Haziran'daydı. Bugün 11 Temmuz'a ertelendiğini duydum. Davanın sonucu bekleme lazım."
Soru: "Batshuayi transferinde son durum ne?"
Dursun Özbek: "Nesini sordun, anlamadım. Bu sorular transferin maliyetini etkiliyor. Transfer açıklamalarımızı genelde bittikten sonra yapıyoruz."