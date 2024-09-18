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Spor

Dursun Özbek'ten Atilla Karaoğlan'ın atanmasına sert tepki: "Başka hakem mi yok?"

18:41 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:45 - 18/09/2024 Çarşamba
IHA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisine atanan hakem Atilla Karaoğlan ile ilgili sert ifadeler kullandı.

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Galatasaray Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlendi. Tüm konuşmacıların ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kürsüde açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig’de bu hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan için Başkan Özbek şu ifadeleri kullandı.

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 "Geçen sene bir hakem konusunda çok ciddi ifadeler kullanmıştım, Atilla Karaoğlan. Buradaki Trabzonspor maçından sonra çıktım, nasıl Galatasaray’ı doğradığını anlattım."

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"Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Demek ki hiçbir şey değişmedi. Yönetimler değişti, başka hiçbir değişmedi. Hakem mi kalmadı?"

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"Geçen sene ben bu hakem hakkında bir sürü şey konuştum. Başka hakem bulamadınız mı sayın MHK? Çok nadir hakemler hakkında konuşma yapıyorum. "

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"Bir kişi hakkında bu kadar iddialı konuştum. İnadına o hakemi atadınız. Onun için tekrar sesleniyorum, eğer bu tayinler, bu hususlar dikkate alınmazsa her geçen gün daha da zorlaşan lig müsabakaları bundan sonra daha zorlaşacaktır. Bu atamalara dikkat edilmesi gerekir."

#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Atilla Karaoğlan
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