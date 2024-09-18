Dursun Özbek'ten Atilla Karaoğlan'ın atanmasına sert tepki: "Başka hakem mi yok?"

"Bir kişi hakkında bu kadar iddialı konuştum. İnadına o hakemi atadınız. Onun için tekrar sesleniyorum, eğer bu tayinler, bu hususlar dikkate alınmazsa her geçen gün daha da zorlaşan lig müsabakaları bundan sonra daha zorlaşacaktır. Bu atamalara dikkat edilmesi gerekir."