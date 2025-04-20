Dursun Özbek'ten dev prim: Soyunma odasında indi ve futbolculara rakamı açıkladı

Milliyet'in haberine göre; Başkan Dursun Özbek, soyunma odasında oyunculara, "Harika bir futbol oynadınız. Herkes rahat olsun. Bu sezon da şampiyon olursak sizi çok mutlu edeceğiz. Geçen sezon için verdiğimiz şampiyonluk primini bu sezon iki katını vereceğiz" ifadelerini kullandı.