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Dursun Özbek'ten dev prim: Soyunma odasında indi ve futbolculara rakamı açıkladı

Dursun Özbek'ten dev prim: Soyunma odasında indi ve futbolculara rakamı açıkladı

09:3320/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bodrum FK galibiyeti sonrası soyunma odasında inerek takıma müjde verdi. Özbek, şampiyonluk primini 2 katına çıkardıklarını futbolculara bildirdi.

Süper Lig’de Bodrum FK’yi yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönen Galatasaray’da büyük sevinç yaşanıyor.

Bodrum FK mücadelesini tribünden takip eden sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, karşılaşma sonrası soyunma odasına giderek takımı tebrik etti. Özbek’in burada şampiyonluk primini de müjdelediği belirtildi.

Milliyet'in haberine göre; Başkan Dursun Özbek, soyunma odasında oyunculara, "Harika bir futbol oynadınız. Herkes rahat olsun. Bu sezon da şampiyon olursak sizi çok mutlu edeceğiz. Geçen sezon için verdiğimiz şampiyonluk primini bu sezon iki katını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da geçen sezon şampiyonluğun ardından 5 milyon dolar prim verilirken, bu rakamın 2024-2025 sezonu için toplamda 10 milyon dolar olacağı belirtildi.

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