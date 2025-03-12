Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin

"Bu olay bir aslında her şeye ne kadar farklı baktığımızı gösteriyor. Galatasaray tarihi boyunca bu oportunist yaklaşımlardan, ahlaki açıdan sorunlu tavırlardan uzak durmuştur. Her zaman söylediğimiz gibi iyiler yine sahada kazanacaktır. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak."