Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, mart ayı divan kurulu toplantısında konuştu. Şampiyonluk yolundaki ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Jose Mourinho üzerinden yüklenen Özbek, dikkati çeken ifadeler kullandı. Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"2019 yılında 25 milyon euro olan forma ve ürün satış hasılatına, bugün 85 milyon euro seviyelerine getirmiş bulunuyoruz. Bu büyük başarı tablo, Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına sokuyor. Bu sene 1 milyon forma satışı hedefiyle yola çıktık. Şu an 670 bin seviyelerini geçtik. Sezon sonu gelmeden bu hedefe ulaşacağız. Satışlarımız gayet güzel gidiyor."
"Galatasaray 120 yılda ağabeylerimiz sayesinde, bir dünya markası olma konumuna getirilmiş. Biz de tesisleşmeyi tamamlayalım."
"Futbol takımımız 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru ilerliyor. Her gün kirli projelerle Galatasaray'ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten, çekinmiyorlar."
"Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik bir şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına da alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın."
"Bu olay bir aslında her şeye ne kadar farklı baktığımızı gösteriyor. Galatasaray tarihi boyunca bu oportunist yaklaşımlardan, ahlaki açıdan sorunlu tavırlardan uzak durmuştur. Her zaman söylediğimiz gibi iyiler yine sahada kazanacaktır. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak."