Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dursun Özbek'ten Icardi'yi kurtaran hamle! Vazgeçirdi

Dursun Özbek'ten Icardi'yi kurtaran hamle! Vazgeçirdi

11:0221/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bir süredir eşi Wanda Nara ile ayrılığın eşiğindeydi. Kızlarının velayeti konusunda anlaşamayan ikili, sık sık yaşadığı kavgalarla gündeme geliyor. Son olarak Icardi'nin, avukatlarından habersiz Wanda Nara'nın evine gitmesiyle başlayan süreçte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in devreye girdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sakatlığı nedeniyle ayrı kaldığı Galatasaray için en son Fenerbahçe maçında gelip hasret gideren Mauro Icardi, ülkesinde ise boşanma ve velayet davasıyla uğraşıyor.

Geçtiğimiz günlerde stratejik bir hata yaparak avukatlarından habersiz olarak kızlarının bir eşyasını almak için Wanda Nara'nın evine gidince yıldız oyuncu, Nara'ya koz vermişti.

Ancak avukatları Elba Marcovecchio, Lara Piro ve Guadalupe Guerrero'nun bu duruma tepkisi sert oldu. Üç isim kendilerinden habersiz bu işe kalkışan Icardi'yi bırakma kararı aldı.

Arjantin medyasına göre; devreye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek girdi. Dava öncesi uluslararası saygınlığını kullanarak Arjantin'de Icardi'ye dev bir avukat ordusu tutan başkan Özbek'in bu üçlüyle görüşerek vazgeçirdiği kaydedildi.

Son davanın, yıldız oyuncunun lehine geliştiği de bilinirken kızları Isabella ve Francesca'nın velayeti için büyük mesafe kaydettiğinin altı çizildi.

Sabah'ın Arjantin basınından derlediği habere göre ikili resmen boşandı. Davanın bir de mali boyutu var. Wanda Nara, Icardi'den 50 milyon Euro'luk gayrimenkul talep ediyor.

Wanda, Roma ve Milano'da bulunan birer lüks daire ile birlikte Como Gölü'nün kıyısındaki villayı istiyor. Icardi ise bunları vermeye asla razı değil.

#Mauro Icardi
#Dursun Özbek
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye rekabet yarışı arttı! Mart ayında yarış kızıştı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?