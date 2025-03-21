Dursun Özbek'ten Icardi'yi kurtaran hamle! Vazgeçirdi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bir süredir eşi Wanda Nara ile ayrılığın eşiğindeydi. Kızlarının velayeti konusunda anlaşamayan ikili, sık sık yaşadığı kavgalarla gündeme geliyor. Son olarak Icardi'nin, avukatlarından habersiz Wanda Nara'nın evine gitmesiyle başlayan süreçte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in devreye girdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sakatlığı nedeniyle ayrı kaldığı Galatasaray için en son Fenerbahçe maçında gelip hasret gideren Mauro Icardi, ülkesinde ise boşanma ve velayet davasıyla uğraşıyor.
Geçtiğimiz günlerde stratejik bir hata yaparak avukatlarından habersiz olarak kızlarının bir eşyasını almak için Wanda Nara'nın evine gidince yıldız oyuncu, Nara'ya koz vermişti.
Ancak avukatları Elba Marcovecchio, Lara Piro ve Guadalupe Guerrero'nun bu duruma tepkisi sert oldu. Üç isim kendilerinden habersiz bu işe kalkışan Icardi'yi bırakma kararı aldı.
Arjantin medyasına göre; devreye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek girdi. Dava öncesi uluslararası saygınlığını kullanarak Arjantin'de Icardi'ye dev bir avukat ordusu tutan başkan Özbek'in bu üçlüyle görüşerek vazgeçirdiği kaydedildi.
Son davanın, yıldız oyuncunun lehine geliştiği de bilinirken kızları Isabella ve Francesca'nın velayeti için büyük mesafe kaydettiğinin altı çizildi.
Sabah'ın Arjantin basınından derlediği habere göre ikili resmen boşandı. Davanın bir de mali boyutu var. Wanda Nara, Icardi'den 50 milyon Euro'luk gayrimenkul talep ediyor.
Wanda, Roma ve Milano'da bulunan birer lüks daire ile birlikte Como Gölü'nün kıyısındaki villayı istiyor. Icardi ise bunları vermeye asla razı değil.