Dursun Özbek'ten jest! Antalyaspor maçı öncesi sürpriz hamle

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray'da, mücadele öncesi başkan Dursun Özbek'in sürpriz bir hamle yaptığı ortaya çıktı.
Bir süredir Galatasaray'ın oyun gücünde yaşanan düşüş dikkat çekerken, sarı-kırmızılılar 4-0'lık Antalyaspor galibiyeti ve etkili performansıyla kendine geldi.
2 maç fazlasıyla Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 10'a çıkaran Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in Antalyaspor maçı öncesi elini cebine attığı ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre sezon başından beri galibiyet primlerini alamayan Galatasaraylı futbolcuların toplam 185 milyon liralık ödemeleri Antalyaspor maçı öncesi yapıldı.
Prim ödemelerinin ardından futbolcuların aylık maaşlarının da kısa süre içinde hesaplara yatırılacağı ifade edildi. Galatasaray yönetimi böylece borçsuzluk kağıdını ay sonu cebine koyacak.