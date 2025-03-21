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Edin Dzeko gidiyor Serie A’dan gol makinesi geliyor

Edin Dzeko gidiyor Serie A’dan gol makinesi geliyor

15:5821/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de gelecek sezon planlaması şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler golcü oyuncu Edin Dzeko ile sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor. Fenerbahçe yönetimi Dzeko’nun alternatifini ise İtalya Serie A devinde buldu. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti.



Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla kadroda görmek istediği isim Juventus'un, Sırp yıldızı Dusan Vlahovic.


İtalyan ekibi yaz transfer döneminde Vlahovic'i satmaya hazır.


26 yaşındaki golcü ilk girişimlere olumsuz yanıt vermişti.


Ancak sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki forveti ikna etmek için tüm imkanlarını zorlayacak.


Dusan Vlahovic’le sadece Jose Mourinho’nun değil, Ali Koç ve Acun Ilıcalı da görüşme gerçekleştirecek.


#Edin Dzeko
#Dusan Vlahovic
#Fenerbahçe
#Juventus

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