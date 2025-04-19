Efsane futbolcu söz verdi: ‘Messi ve Ronaldo’yu bir araya getireceğiz’

Eski Arjantin ve Manchester United yıldızı, jübile maçıyla futbol tarihine damga vurmayı planlıyor. La Bombonera’da düzenlenmesi düşünülen bu özel etkinlik, onun 20 yıllık kariyerine görkemli bir veda olacak. Arjantin milli takımında uzun yıllar birlikte oynadığı yakın dostunu ve futbolun diğer büyük ikonunu aynı sahnede buluşturmayı hedefliyor.
Eski Arjantinli milli futbolcu, futbolun iki büyük ikonunu La Bombonera'da bir araya getirme arzusunu açıkladı.
Bu maç, neredeyse yirmi yıl süren olağanüstü futbol kariyerine bir saygı duruşu olacak.
Messi ile Tevez, Arjantin milli takımında on yıl süren bir ortaklık paylaştı. Birlikte ilk büyük turnuvaları 2006 Almanya Dünya Kupası oldu ve ardından 2010 Güney Afrika Dünya Kupası ile 2007, 2011 ve 2015 yıllarındaki üç Copa America turnuvasında yarıştılar.
Onun Ronaldo ile bağlantısı, 2007 ve 2009 yılları arasında Manchester United'da unutulmaz bir dönemde gerçekleşti.
Ronaldo ve Wayne Rooney ile birlikte, Tevez korkutucu bir hücum üçlüsü oluşturdu. Birlikte, peş peşe Premier League şampiyonlukları, 2008 Şampiyonlar Ligi zaferi ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi de dahil olmak üzere Old Trafford'a büyük başarılar getirdiler.
Olga ile yapılan bir röportajda, Tevez veda maçı için hayalini kurduğu kadro hakkında:
“Leo Messi, Cristiano… onları getireceğiz. Ben onları kendim alacağım. Onları WhatsApp'ımda kaydettim" dedi.
Tevez ayrıca bu vesileyle yeniden bir araya gelmeyi umduğu birçok yüksek profilli oyuncuyu da listeledi. United günlerinden Rooney, Edwin van der Sar, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic ve Patrice Evra'yı zikretti. İtalyan tarafından ise Juventus'un efsaneleri Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci ve Gianluigi Buffon'un katılmasını istiyor.
“(Edwin) Van der Sar bir tarafta, (Gianluigi) Buffon diğer tarafta,” dedi kalecilere atıfta bulunarak. "Stoperde muhtemelen Rio Ferdinand, (Nemanja) Vidic olacak... (Giorgio) Chiellini, (Leonardo) Bonucci'yi getireceğiz. Patrice Evra, kardeşim, orada olması gerek. Orta saha oyuncuları… (Andrea) Pirlo, Paul Scholes, Roman (Riquelme) kesinlikle orada olacak. Ve tabii ki Rooney."