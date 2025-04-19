Efsane futbolcu söz verdi: ‘Messi ve Ronaldo’yu bir araya getireceğiz’

Tevez ayrıca bu vesileyle yeniden bir araya gelmeyi umduğu birçok yüksek profilli oyuncuyu da listeledi. United günlerinden Rooney, Edwin van der Sar, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic ve Patrice Evra'yı zikretti. İtalyan tarafından ise Juventus'un efsaneleri Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci ve Gianluigi Buffon'un katılmasını istiyor.



