Efsane geri mi dönüyor? Yıldız futbolcudan şok ayrılık kararı!

Liverpool'un eski forveti, Pro Lig'de beklentileri karşılayamadı ancak Al-Ahli'nin kıtadaki başarısında önemli bir rol oynadı; Asya şampiyonu için altı gol atıp yedi golün asistini yaptı, iki asistini Kawasaki Frontale'ye karşı alınan 2-0'lık final galibiyetinde yaptı.



