Efsane geri mi dönüyor? Yıldız futbolcudan şok ayrılık kararı!

Suudi Arabistan’da bekleneni veremese de Asya Şampiyonlar Ligi’nde parlayan Brezilyalı yıldız, Al-Ahli ile yollarını ayırma kararı aldı. 33 yaşındaki forvetin sözleşmesi feshedilirken, Avrupa kulüplerinin radarına giren oyuncunun yeni adresi büyük merak uyandırıyor.
Brezilyalı yıldız Roberto Firmino'nun Suudi Arabistan macerası beklenenden kısa sürdü.
Firmino, Al-Ahli'nin Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu, ancak kulübünün Suudi Pro Ligi sezonunun ikinci yarısı için lisansını çıkarmamasının ardından kulüpteki geleceği hakkında şüpheler ortaya çıkmıştı.
Firmino'nun sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha var ancak kulüp başkanı Halid El-Ghamdi, Suudi medyasına yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun Orta Doğu'da iki yıl geçirdikten sonra takımdan ayrılmasına izin verecek bir anlaşmaya varıldığını söyledi.
Liverpool'un eski forveti, Pro Lig'de beklentileri karşılayamadı ancak Al-Ahli'nin kıtadaki başarısında önemli bir rol oynadı; Asya şampiyonu için altı gol atıp yedi golün asistini yaptı, iki asistini Kawasaki Frontale'ye karşı alınan 2-0'lık final galibiyetinde yaptı.
Firmino şimdiden yeni bir kulüp arayışında ve Ben Jacobs, Flamengo'nun onu transfer etmeye çalışabileceğini aktarırken Brezilya'ya dönüşünü aktif olarak organize etmeye çalıştığını söylüyor. Böylece, Firmino yeniden ülkesinin yolunu tutabilecek.