Eintracht Frankfurt'tan TFF'ye Can Uzun uyarısı! "Bir daha göndermeyiz"

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası elemelerinde karşılaştığı Bulgaristan'ı 6-1 yenerken mücadele sonrası dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Eintracht Frankfurt'un Can Uzun'la ilgili TFF'ye uyarıda bulunduğu öğrenildi.
A Milli Futbol Takımımız dün deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 ile geçerken sezonun en formda oyuncularından biri olarak gösterilen Can Uzun, 69. dakikada Arda Güler'in yerine oyuna dahil oldu.
Can Uzun, Bundesliga'nın ilk altı haftasında hızlı bir yükseliş gösterdi ve ligde şimdiden beş gol ve üç asist kaydetti.
Buna ek olarak, Şampiyonlar Ligi'nde bir gol ve Almanya Kupası'nda bir asist yaptı. Ancak bu etkileyici performansına rağmen A Milli Takım'da süre alamıyordu.
Bulgaristan karşılaşması öncesi Alman basınında ilginç bir haber yer aldı. Fanatik'in Bild'den aktardığı habere göre genç oyuncunun kulübü Frankfurt, TFF ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmeyle ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Mesaj açıktı: Uzun, Frankfurt'tan Türkiye'ye milli maçlar için gitmek zorunda kalıyorsa, adil bir şans da verilmeliydi. Somut olarak bu, Uzun'un her zaman takımla antrenman yapması ve maçlarda en azından maç günü kadrosunda yer alması, tribünde oturmaması anlamına geliyor."
"Koşullar yerine getirilmezse, Eintracht daha da sert bir adım atmaya hazırdı. Hessen, gelecekte Can Uzun'u milli maçlara göndermemeyle tehdit etmiş. Ancak iş o kadar ileri gitmeyecek gibi görünüyor."
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan karşılaşmasının ardından Can Uzun'la ilgili olarak şunları söyledi:
"Hikaye yaratmayı çok seviyorsunuz. Bu artık bir alışkanlık oldu. Can Uzun, 2. Lig'de oynarken onu buraya aldım. Bu genç yeteneklerimiz gol attıklarında tabii ki mutlu olacağım çünkü sıkı bir takipteyiz hepsini. Kenan takımında oynamıyordu mesela sonra bizimle ilk resmi maçını oynadı ondan sonra bir çiçek gibi açtı, bizim futbolcuları bu şekilde görmek beni mutlu ediyor. İrfan Can her zaman sonradan oyuna girip kendi imzasını her maçta atıyor. Bunlar beni bir insan olarak gururlandırıyor."