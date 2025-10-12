Eintracht Frankfurt'tan TFF'ye Can Uzun uyarısı! "Bir daha göndermeyiz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan karşılaşmasının ardından Can Uzun'la ilgili olarak şunları söyledi:





"Hikaye yaratmayı çok seviyorsunuz. Bu artık bir alışkanlık oldu. Can Uzun, 2. Lig'de oynarken onu buraya aldım. Bu genç yeteneklerimiz gol attıklarında tabii ki mutlu olacağım çünkü sıkı bir takipteyiz hepsini. Kenan takımında oynamıyordu mesela sonra bizimle ilk resmi maçını oynadı ondan sonra bir çiçek gibi açtı, bizim futbolcuları bu şekilde görmek beni mutlu ediyor. İrfan Can her zaman sonradan oyuna girip kendi imzasını her maçta atıyor. Bunlar beni bir insan olarak gururlandırıyor."