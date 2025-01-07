Emre Belözoğlu o sorunun cevabını verdi: ‘Bunu yaptığım için pişman olmadım!’

Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu katıldığı bir programda geçmişe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve yıllar sonra ezeli rakip Fenerbahçe’ye transfer olan Belözoğlu sunucunun sorduğu soruya verdiği cevap ile gündem oldu. Detaylar haberimizde.

1 /14 Son olarak Süper Lig’de MKE Ankaragücü’nü çalıştıran teknik direktör Emre Belözoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2 /14 Haber Global’in programına katılan Belözoğlu sunucunun ‘Fenerbahçe’ye transferinizde Galatasaray taraftarını üzdüğünüzü düşünüyor musunuz?’ sorusuna cevap verdi.





3 /14 Tecrübeli isim bu soruya şe şekilde yanıt verdi:



4 /14 ‘'Tabiki bazı kararlar alırken hayata karşı, insanlara karşı, sorumluluklarınızın bilincinde olmanız gerekiyor.

5 /14 Ama profesyonel tarafından bakılırsa benim için büyük bir meydan okumaydı.



6 /14 Futbol benim hayatımın her zaman merkezindeydi ve çocukluğumun hayalindeydi.

7 /14 Tuttuğum takım her zaman Fenerbahçe’ydi.



8 /14 Bugünlere gelmemde ise en büyük pay sahibi genç takımlarda, A takıma çıkma sürecinde Galatasaray’dı.

9 /14 Birçok kez bunu söylediğimde Fenerbahçe taraftarı tarafından hayıflandığım süreçte olmuştur.



10 /14 Çekinmeden de söyledim bundan da hiç geri durmadım.



11 /14 Ama çocukluğumda o formayı giydiğim ve o büyük futbolcuların ismini saydığım takım Fenerbahçe’ydi.

12 /14 Bu meydan okumayı yapmak istedim.



13 /14 Bunu yaptığım için de pişman olmadım.

