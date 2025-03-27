Emre Belözoğlu'ndan flaş derbi yorumu! "Fenerbahçe'nin daha çok..."

Süper Lig'de favori futbolcusu olup olmadığı sorulan Emre Belözoğlu, "Çok oyuncu var. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın bence çok önemli. Bence çok daha önceden buralara gelmiş olmalıydı. Geçen sezon Alanyaspor'da da çok iyi buluyordum zaten oradan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bence Oğuz şu anda çok önde bir oyuncu duruyor. Ben İrfan Can'ı her zaman ayrı bir yere koyarım Fenerbahçe'de. Barış Alper'i de bunun içine katabilirim" dedi.