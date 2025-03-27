Emre Belözoğlu'ndan flaş derbi yorumu! "Fenerbahçe'nin daha çok..."

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili görüşlerini paylaştı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, gündeme ve birçok konuya dair A Spor'a açıklamalar yaptı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, gündeme ve birçok konuya dair A Spor'a açıklamalar yaptı.
Futbolculuk kariyerinde İtalya, İngiltere ve İspanya liglerinde top koşturan Emre Belözoğlu, "Benim dönemimde en güçlü ve zorlu lig İtalya ligiydi. Biz orayı tercih ettiğimizde dünyanın en popüler ligiydi. Ben oynarken Inter'in 35-40 kişilik kadrosu vardı, hepsi milli oyunculardı. Çok değerli bir kadrosu vardı. O kadronun içinde yer almak benim için muhteşem bir tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de favori futbolcusu olup olmadığı sorulan Emre Belözoğlu, "Çok oyuncu var. Fenerbahçe'de Oğuz Aydın bence çok önemli. Bence çok daha önceden buralara gelmiş olmalıydı. Geçen sezon Alanyaspor'da da çok iyi buluyordum zaten oradan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bence Oğuz şu anda çok önde bir oyuncu duruyor. Ben İrfan Can'ı her zaman ayrı bir yere koyarım Fenerbahçe'de. Barış Alper'i de bunun içine katabilirim" dedi.
Milli takıma ve Montella'ya övgüler yağdıran Emre Belözoğlu, "Bir gün milli takımın başına geçmek ister misin?" sorusuna ise "İnşallah. Yıllarca milli takım formasını giydik. En fazla kaptanlık yapmış futbolculardan biri benimdir. İnşallah bir gün nasip olur" yanıtını verdi.
Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde nasıl bir aksiyon alacağı sorulan Emre Belözoğlu, "Doğrusu ben Türkiye'de bir gün büyük takım çalıştıracaksam Fenerbahçe'yi isterim. Fenerbahçe'nin hocası olmak isterim. Şu anda odağım Antalyaspor daha sonra Avrupa'da teknik adamlık yapmak" ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu son olarak Felipe Melo sorusuna ise "Çok iyi oyuncu. Sahanın içinde sürtüşmeler olabiliyor ama iyi oyuncuydu" cevabını vererek sözlerini noktaladı.