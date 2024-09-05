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Spor

En çok para harcayan 100 kulüp açıklandı: Listede üç Türk takımı var

17:04 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

İstatistik sayfası CIES, mevcut kadrolarını kurmak için en çok para harcayan 100 kulübü açıkladı. Sıralamada Türk takımlarından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta yer aldı. İşte o sıralama....

1/ 13

1) Chelsea • 1.26 Milyar € 

2/ 13

2) Man Utd • 1.03 Milyar €

3/ 13

3) Man City • 1.01 Milyar €

4/ 13

4) Arsenal • 798 M €

5/ 13

5) Tottenham • 787 M €

6/ 13

6) PSG • 772 M €

7/ 13

7) Liverpool • 735 M €

8/ 13

8) Real Madrid • 720 M €

9/ 13

9) Newcastle • 683 M €

10/ 13

10) Juventus • 626 M €

11/ 13

56) Fenerbahçe • 153 M €

12/ 13

63) Galatasaray • 130 M €

13/ 13

92) Beşiktaş • 74 M €

#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Galatasaray
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