En çok para harcayan 100 kulüp açıklandı: Listede üç Türk takımı var

İstatistik sayfası CIES, mevcut kadrolarını kurmak için en çok para harcayan 100 kulübü açıkladı. Sıralamada Türk takımlarından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta yer aldı. İşte o sıralama....

1 / 13 1) Chelsea • 1.26 Milyar €

2 / 13 2) Man Utd • 1.03 Milyar €

3 / 13 3) Man City • 1.01 Milyar €

4 / 13 4) Arsenal • 798 M €

5 / 13 5) Tottenham • 787 M €

6 / 13 6) PSG • 772 M €

7 / 13 7) Liverpool • 735 M €

8 / 13 8) Real Madrid • 720 M €

9 / 13 9) Newcastle • 683 M €

10 / 13 10) Juventus • 626 M €

11 / 13 56) Fenerbahçe • 153 M €

12 / 13 63) Galatasaray • 130 M €