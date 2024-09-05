En çok para harcayan 100 kulüp açıklandı: Listede üç Türk takımı var

İstatistik sayfası CIES, mevcut kadrolarını kurmak için en çok para harcayan 100 kulübü açıkladı. Sıralamada Türk takımlarından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta yer aldı. İşte o sıralama....
1) Chelsea • 1.26 Milyar €
2) Man Utd • 1.03 Milyar €
3) Man City • 1.01 Milyar €
4) Arsenal • 798 M €
5) Tottenham • 787 M €
6) PSG • 772 M €
7) Liverpool • 735 M €
8) Real Madrid • 720 M €
9) Newcastle • 683 M €
10) Juventus • 626 M €
56) Fenerbahçe • 153 M €
63) Galatasaray • 130 M €
92) Beşiktaş • 74 M €